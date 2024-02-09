KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının Eşi İtalya'dan KKTC'ye Geri Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının Eşi İtalya'dan KKTC'ye Geri Döndü

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının Eşi İtalya\'dan KKTC\'ye Geri Döndü

İtalya'da tutuklu bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının eşi Akan Kürşat, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iade edilmesinin ardından KKTC'ye geri döndü. Kürşat, GKRY'de sorgulandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve bugün KKTC'ye geri döndü.

09.02.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da tutuklu bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının eşi Akan Kürşat, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iade edilmesinin ardından KKTC'ye geri döndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Rum mallarının yasa dışı satışına aracılık ettiği gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat, dün gece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iade edildi. GKRY Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kürşat'ın GKRY'e getirilişinin ardından sorgulandığını söyledi. Sorgusunun ardından Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkartılan ve mahkemede itham edildiği 20 suçlamayı da kabul etmeyen Kürşat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Teminatla serbest bırakılan Akan, bugün KKTC'ye geri döndü.

Kürşat, yılbaşı tatil için gittiği Roma'da kaldığı otelde, Avrupa Tutuklama Emri uyarınca KKTC'deki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtalya, Kıbrıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının Eşi İtalya'dan KKTC'ye Geri Döndü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısının Eşi İtalya'dan KKTC'ye Geri Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement