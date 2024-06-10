KKTC'de oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalışan anne hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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KKTC'de oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalışan anne hakkında soruşturma başlatıldı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir anne, 9 yaşındaki oğlunu bornoz kuşağıyla boğarak öldürmeye teşebbüs etti. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi olduğu belirtildi. Zanlı annenin 3 gün tutuklu kalması kararı alındı.

10.06.2024 13:54
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KKTC'de oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalışan bir anne hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk kararı alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 41 yaşındaki bir anne, 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalıştı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre dün Marmara bölgesinde meydana gelen olayda N.Y. adlı kadın, 15.00 sıralarında bornoz kuşağını 9 yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp öldürmeye teşebbüs etti. Bu sırada bağırıp, yardım isteyen çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, anneyi gözaltına alırken, çocuk sağlık ekipleri tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının polise verdiği ifadede eşi ve çocuğuyla birlikte Girne'de bir otele gittiklerini, o esnada oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle otelde kullandığı bornozun kuşağını yanına aldığını söylediği açıklandı. Eve döndüklerinde oğlunu boğmaya çalışan kadının çocuğun öldüğünü düşündüğü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan eşine "Oğlumuzu boğdum, öldürdüm" dediği belirtildi.

Psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun 4 doktor tarafından muayene edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğunun tespit edilmesinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Polis, zanlının ifadesinde psikolojisi bozulduğu için oğlunu öldürmeye kalkıştığını söylediğini açıkladı. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirileceği açıklanırken, polisin annenin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ettiği, bu süre içerisinde ailesinin ve komşularının ifadelerinin alınacağı bildirildi. Mahkeme ise zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk kararını onayladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Çocuk, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalışan anne hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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