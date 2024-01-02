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KKTC'de Döviz Bürosu Soygunu ve Cinayet: İhbar Edenlere Ödül - Son Dakika
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KKTC'de Döviz Bürosu Soygunu ve Cinayet: İhbar Edenlere Ödül

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir döviz bürosu soyulup sahibi öldürüldükten sonra kaçan katil zanlılarını ihbar edenlere 100 bin lira ödül verileceği açıklandı. Zanlıların Kıbrıs'tan çıkış yapmalarını engellemek için tüm sınır kapılarına fotoğraflarının dağıtıldığı belirtildi. Soygun ve cinayetin ardından zanlıların arandığı Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ta arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC\'de Döviz Bürosu Soygunu ve Cinayet: İhbar Edenlere Ödül
02.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:44
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir döviz bürosunu soyup, sahibini öldürdükten sonra kaçan katil zanlılarını ihbar edenlere 100 bin lira ödül verilecek.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 22 Aralık 2023'te ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlıları henüz yakalanamadı.

Olayın ardından yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs'a kaçtıkları tahmin edilen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite'nin yakalanması için hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Güney Kıbrıs'ta arama çalışmaları sürüyor. Zanlıların Kıbrıs'tan çıkış yapmalarını engellemek için tüm sınır kapılarına fotoğraflarının dağıtıldığı belirtildi.

"KKTC'de saklandıklarına inanıyorum"

Zanlıların KKTC dışına çıkmamış olabileceği ihtimali de gündeme gelirken, Ayça Alav'ın eşi Eren Alav katil zanlılarının başına ödül koydu. Yaşadığı vahim olayın ailesini sarstığını belirten Alav yaptığı açıklamada, "Katil zanlılarından Byran 7 aydır yanımızda çalışıyordu. Diğer şahsı hiç görmedim ve tanımıyorum. Onların halen KKTC'de bir yerlerde saklandığına inanıyorum" dedi. Zanların yakalanmasına yardımcı olacak kişiye para ödülü vereceğini açıklayan Eren Alav, "Onlar halen KKTC'de, güneye kaçamadılar. Yerini bilenler, görenler, bilgisi olanlar yardımcı olursa 100 bin lira vereceğim" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Katil zanlılarından Brayn Gibip'in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı, bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu bir suç ortağı ile hareket ettiği belirtilmişti. Gibip, olay günü döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'nda bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav'ı iş yerine çağırmış, suç ortağıyla birlikte Alav'ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu.

Gibip'in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti. Zanlıların döviz bürosundaki kasayı ise açamadığı aktarılmıştı.

Olayın ardından zanlıların aracıyla kaçtıkları Pakistanlı Saddam Hüseyin ile suçla bağlantılı Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho tutuklanmıştı. Polis, katil zanlılarına yardım etmek için Dongho'nun 50, Hüseyin'in ise 100 euro ücret aldığını açıklamıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de Döviz Bürosu Soygunu ve Cinayet: İhbar Edenlere Ödül - Son Dakika


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