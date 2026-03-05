Koca Eşini Boğarak Öldürdü, Sonra Kendini Attı - Son Dakika
Koca Eşini Boğarak Öldürdü, Sonra Kendini Attı

Koca Eşini Boğarak Öldürdü, Sonra Kendini Attı
05.03.2026 18:40
Eskişehir'de koca, eşini boğarak öldürdü ve intihar girişiminde bulundu. Tutuklandı.

Eskişehir'de 7'nci katındaki evinden aşağı atlayarak yaralanan şahsın, olaydan önce karısını boğarak öldürdüğü belirlendi. Suçunu kabul eden katil zanlısı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet K. (58), 7'nci kattaki evden aşağıya atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizi yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumdan şüphelenen polis ekipleri şahsın ikametine giriş yaptı. İçeride, Mehmet K.'nin eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayın cinayet olduğu ortaya çıktı

Yapılan otopsi sonucu, Sevim Özdemir'in boğularak öldüğü belirlendi. Şüpheli Mehmet K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü kabul eden şüpheli, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koca Eşini Boğarak Öldürdü, Sonra Kendini Attı - Son Dakika

