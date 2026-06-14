Kocaali sahilinde baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Kocaali sahilinde baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaali sahilinde baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi
14.06.2026 23:26  Güncelleme: 23:36
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan baba ve kızı, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Kızın sağlık durumu iyi, babanın ise ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren baba ile kızı, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı. Baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi sahilinde meydana geldi. İ.H. ve kızı M.H., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Baba ve kızının gözden kaybolduğunu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri hızla harekete geçti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle baba İ.H. ve kızı M.H. sudan çıkarılarak sahile getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, durumu ağır olan baba İ.H., yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaali sahilinde baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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