Kocaali'de gaz kaçırdığı iddia edilen tüp yakılınca alev aldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Kocaali'de gaz kaçırdığı iddia edilen tüp yakılınca alev aldı, itfaiye söndürdü

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Kocaali\'de gaz kaçırdığı iddia edilen tüp yakılınca alev aldı, itfaiye söndürdü
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilen ve tamir edildiği söylenerek yeniden teslim edilen piknik tüpü, yakılmak istenirken alev aldı. Tüpü bahçeye atan vatandaş eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alev alan tüpü söndürdü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilmesinin ardından tamir edildiği söylenerek tekrar teslim edilen piknik tüpü, yakılmasıyla birlikte alev aldı. Yaşanan olayda tüpü bahçeye atan vatandaş o anları kayda alırken, itfaiye ekipleri tüpü kısa sürede söndürdü.

İddiaya göre olay, Kocaali ilçesinde meydana geldi. Balık pişirmek amacıyla bir bakkaldan piknik tüpü satın alan vatandaş, gaz kaçağı fark etmesi üzerine tüpü aldığı iş yerine geri götürdü. İş yeri yetkililerinin tüpün onarıldığını ve güvenli olduğunu belirterek ürünü yeniden teslim etmesi üzerine tüp eve getirildi. Evde balık pişirmek için tüp yakılmak istendiği sırada çakmağın ateşlenmesiyle birlikte ortamın bir anda alev aldığı öne sürüldü. Vatandaşın, alev alan tüpü hemen bahçeye atarak eşi ve çocuğunun can güvenliğini sağladığı belirtildi. Ailenin güvenli alana geçmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alan tüpe müdahalede ederek kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İHA
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