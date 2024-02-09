Kocaeli Başiskele'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli Başiskele\'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

09.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Kullar Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü motordan savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliye ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otomobil ve motor hasar aldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika


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