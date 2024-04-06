Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.
Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Kocaeli'nin birçok ilçesindeki marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde kusurlu ürün satan işyerleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir ekipleri ilgili diğer kurumlar ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam ediyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şeker ve Çikolata Satışı Yapan İşyerlerini Denetliyor - Son Dakika
Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yargılanacak.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?