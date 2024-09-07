Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Görev Başında Olacak - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Görev Başında Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Görev Başında Olacak

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başlarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze'deki okul önlerinde öğrencilerin güvenliği için görev yapacak.

07.09.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü İzmit ve Gebze'deki okul önlerinde görev başında olacak.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi itibariyle başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde görev başında olacak. Zabıta ekipleri, okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 20 personelle görev başında olacak. Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yapacak olan zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze'de okul önleriyle trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak. Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıran ve can güvenliğini sağlayacak olan zabıtalar, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması için de görev yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Görev Başında Olacak - Son Dakika

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