Kocaeli Çayırova'da boğazına yiyecek kaçan yaşlıyı aşçı Heimlich yöntemiyle kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli Çayırova'da boğazına yiyecek kaçan yaşlıyı aşçı Heimlich yöntemiyle kurtardı

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Kocaeli Çayırova\'da boğazına yiyecek kaçan yaşlıyı aşçı Heimlich yöntemiyle kurtardı
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Kocaeli Çayırova'daki belediye sosyal tesisinde yemek yerken boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, aşçının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama aynı masadaki kişi müdahale etti ancak başarılı olamadı; aşçının müdahalesiyle yeniden nefes aldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahalenin ardından A.K. yeniden nefes almaya başladı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın nefes almakta zorlandığı, aynı masadaki kişinin müdahale ettiği ve aşçının Heimlich manevrasıyla yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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