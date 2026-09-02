Kocaeli Darıca\'da teras yangını korkuttu, mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan binanın teras katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Büyük korkuya sebep olan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken teras katta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.