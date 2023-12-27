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Kocaeli'de 17 yaşındaki kızdan 10 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de 17 yaşındaki kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babası uyurken evden çıkan 17 yaşındaki Sudenaz'dan 10 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne, ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kocaeli\'de 17 yaşındaki kızdan 10 gündür haber alınamıyor
27.12.2023 - 12:16,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babası uyuduğu esnada evden çıkan 17 yaşındaki Sudenaz'dan 10 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden gözü yaşlı anne, ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Olay, 10 Aralık günü Kavaklı Mahallesi 74. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya ve Tezcan Mendi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Sudenaz (17), babası evde uyuduğu esnada dışarıya çıktı. Tezcan Mendi okuldan gelen diğer kızının kapı ziline basmasıyla Sudenaz'ın evde olmadığını fark etti. Tezcan Mendi, kızını her yerde arasa da bulamadı. Baba ardından Niğde'de bulunan eşi Derya'ya haber verdi. Dünyası adeta başına yıkılan Derya Mendi alelacele Kocaeli'ye döndü. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sudenaz'dan 10 gündür haber alınamıyor.

15 kez evden kaçmış

Öte yandan, Sudenaz'ın liseye başladıktan sonra 15 kez evden kaçtığı öğrenildi. Anne Derya Mendi, ilk kez bu kadar

uzun süredir eve dönmeyen Sudenaz'ın hayatından endişe ediyor.

"Annem çok perişanım"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Derya Mendi, "Ben Niğde'de olduğum için eşim kızlarımla ilgilenmeye başladı. Çalışıyordu fakat gidip geliyordu, onların üzerinden ellerini çekmiyordu. Babaları işten geldikten sonra birkaç saat dinlenip kızlarımı alıp yemeğe çıkartıp gezdirecekti. Küçük kızım okuldan geldi, eşim de uyandı. Sudenaz'ın evde olmadığı ortaya çıktı. O günden beri Sudenez'dan bir ses soluk yok. Bir aile dostumuz var onu aradım 'Abicim Sudenaz'ı gördün mü' dedim. 'Fırının önünde gördüm konuştuk senin Niğde'de olduğunu söyledi, çekti gitti' dedi. Çarşıya bir arkadaşının yanına gittiğini sonra döneceğini söylemiş. Ben çocuğumu istiyorum. Ben Sudenaz'ımı istiyorum. Onun kötü bir şeylere bulaştığını düşünüyorum. Elim gücüm yetmiyor. Ben iyi değilim bana yardım edin. Çok kız çocuğunun hayatı sönüyor. Ben kızımın hayatının sönmesini istemiyorum. Annem ne olursun, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Annem ne olur gel. 'Annem' de sar sarmala beni. Annem çok perişanım sizin için hayatımı ortaya koydum, kendimi yok saydım" dedi.

"10 gündür çocuğumdan bir ses soluk alamıyorum"

Daha önce de evden kaçan kızını sokakta bulduğunu söyleyen Derya Mendi, "Hep perişan ve kötü halde buldum, sosyal medyaya her yere ilan verdikten sonra 2 kez birileri tarafından salındı, gönderildi. O zaman da akıl hocaları kuvvetli olduğu için 'Ailene değil yurda git' dediler. 2 kez kendi isteğiyle yurda gitti, 3'üncü kez ben verdim. Babası dayanamadı geri aldı. Ben Niğde'ye hasta kızımın yanına gitmiştim, benim olmayışımı fırsat bildi. Benim çocuğum tekrardan dışarıya çekildi. 10 gündür çocuğumdan bir ses soluk alamıyorum" diye konuştu.

"Hep sokaklarda dışarıda buldum"

Kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyleyen Derya Mendi, "Bu 15'inci kez kaçışı. Hep sokaklarda dışarıda buldum. Karakola gidip polise söylediğimizde 'Çocuğu dövüyor musunuz? Sövüyor musunuz?' dediler. Döven söven bir aile değiliz. 'Kötü insanlardan uzak dur yavrum, varsa kötü arkadaşların onu yola getirmek için çalışalım yavrum' diye ikazda bulunduk. Ben yetersiz kaldım. Tek başıma benim gücüm hiçbir şeye yetmiyor. Eşim uzun yolda çalışıyor. İşi bırakır bizimle uğraşmaya çalışırsa bize kim ekmek verecek? Bizim halimiz ne olacak?" şeklide konuştu.

Sudenaz'ın hayat dolu bir kız olduğunu söyleyen Mendi, "Liseye başladıktan sonra kızımın hayatı komple değişti. Kız Meslek Lisesine başladı. Onun okumasını ve bir meslek sahibi olmasını istiyorduk. Kuaförlük bölümüne katılmıştı. O yönde ilerlemesini istiyorduk. Liseye başladıktan sonra evden de kaçmaya ve kötü arkadaşlıklar edinmeye başladı. Sürekli kaçıyordu, her şartta onun peşinden koşuyordum. Onu bulup getiriyordum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 17 yaşındaki kızdan 10 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 yaşındaki kızdan 10 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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