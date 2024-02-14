Kocaeli\'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1\'i çocuk, 4 yaralı

Mısır'a tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Gazze için ortak mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.