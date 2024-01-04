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Kocaeli'de 2023'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 2023'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin 2023 yılında yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 2023 yılında yaptığı 6 bin 11 operasyon ve uygulamada 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 6 bin 809'u serbest bırakıldı, 233'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 641'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 2 bin 132 captagon hap, 171 kilo 244 gram esrar, 34 kilo 356 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 132 kilo 846 gram metamfetamin, 179 kilo 205 gram skunk, 232 kilo 571 gram eroin, 235 gram kokain, 4 bin 382 ecstasy hap, 773 bin 649 sentetik ecza, 3 bin 247 kök kenevir bitkisi, 21 kilo 871 gram afyon sakızı, 495 bin 510 TL, 882 fişek, 48 tabanca, 6 tüfek, 110 terazi ele geçirildi.

Kocaeli\'de 2023\'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
04.01.2024 - 20:39,
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Kocaeli'de 2023'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin 2023 yılında yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 2023 yılında yaptığı 6 bin 11 operasyon ve uygulamada 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 6 bin 809'u serbest bırakıldı, 233'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 641'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 2 bin 132 captagon hap,171 kilo 244 gram esrar, 34 kilo 356 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 132 kilo 846 gram metamfetamin, 179 kilo 205 gram skunk, 232 kilo 571 gram eroin, 235 gram kokain, 4 bin 382 ecstasy hap, 773 bin 649 sentetik ecza, 3 bin 247 kök kenevir bitkisi, 21 kilo 871 gram afyon sakızı, 495 bin 510 TL, 882 fişek, 48 tabanca, 6 tüfek,110 terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 2023'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2023'ün uyuşturucu tablosu: 7 bin 683 şüpheli gözaltına alındı, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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