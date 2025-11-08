Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada - Son Dakika
Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada

Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
08.11.2025 22:22
Kocaeli\'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
Haber Videosu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin ise yangının çıkışından sadece 2 dakika sonra olay yerine ulaştığı görüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'DEKİ YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

FACİANIN İLK ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı. Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü.

Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ilyas erduran:
    sahte parfüm gerçek ölüm vah canlarım vahhh 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
