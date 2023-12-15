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Kocaeli'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia eden zanlı, akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli\'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15.12.2023 - 12:16,  Güncelleme: 12:26
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, alkol ve uyuşturucu etkisinde oldukları için olayın gerçekleştiğini savundu. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Bora Füzesi, Kocaeli, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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