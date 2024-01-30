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Kocaeli'de Aracın Kendini Kilitlemesi Sonucu Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Aracın Kendini Kilitlemesi Sonucu Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı

Kocaeli'nin Başisele ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında aracın kendini kilitlemesi sonucu 10 aylık bebek otomobilde mahsur kaldı. Anne itfaiye ekiplerine haber verirken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı. Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Kocaeli\'de Aracın Kendini Kilitlemesi Sonucu Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı
30.01.2024 - 10:39,
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Kocaeli'nin Başisele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Anne korku dolu gözlerle beklerken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı.

Olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Aracını park eden anne, otomobilinden inip arka koltukta pusette bulunan 10 aylık bebeğini almak istedi. Anahtarın aracın üstünde olması ve otomobilin kendi kendini kilitlemesi üzerine bebek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre kapıyı açmaya çalıştı. Gözyaşları içinde kalan anne ise bebeğinin kurtarılmasını bekledi. Anneden izin alınması sonrasında cam kırılarak bebek kurtarıldı. Bebeğini kucağına alan anne büyük mutluluk yaşadı.

Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Aracın Kendini Kilitlemesi Sonucu Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Aracın Kendini Kilitlemesi Sonucu Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika
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