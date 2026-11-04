Kocaeli’de arkadaşlarıyla şakalaşırken silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte tabancayla şakalaştığı sırada silahın ateş alması sonucu Emin Tuğrul Öztürk (18) göğsünden yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün toprağa verilecek

Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Mersincik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.