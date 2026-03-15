Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Bahçede İnsan Kafatası Bulundu

15.03.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nde bir sitede fidan dikimi sırasında insan kafatası ve iskelet parçaları bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikimi yapan vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu. Kemiklerin incelenmek üzere polis ekiplerince alınmasının ardından bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını ifade ederek, alanda kapsamlı kazı yapılmasını talep etti.

Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti. İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

"İlk önce hayvan kemiği zannettim"

Site sakinlerinden Gören Özbudak, kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini ve mahallelinin tedirgin olduğunu söyledi. Bahçede yaptıkları çalışma sırasında tesadüfen kemiklere denk geldiklerini anlatan Özbudak, "Dün site sakini bir arkadaşla bahçeye fide ektik. Kablo düzeltecektik. O sırada bir şey fark ettim. İlk önce hayvan kemiği zannettim, çubukla baktım insan kafatası olduğunu gördüm. Polislere haber verdik. Geldiler kafatasını aldılar. Site sakinleri olarak tedirgin olduk. Çocuklar tedirgin oldu, dışarı çıkamıyorlar. Gece işten gelen kadınlar da korkudan bu tarafa doğru bakamıyorlar" dedi.

İlk incelemelerde alanın geçmiş yıllarda eski bir mezarlık olabileceği ihtimali üzerinde durulmasına rağmen bu iddiaya katılmadıklarını söyleyen Özbudak, "Burada eskiden ikamet etmiş yaşlı insanlar var. Ben de 51 yaşındayım, böyle bir şeye şahit olmadım. Çocukluğumda buralarda oynardım. Yaşlı insanlar da burada mezarlık olduğuna dair bir şeye şahit olmadı. Kafa iskeletinden ziyade gövde iskeletleri de dökülmeye başladı. Mahalleli tedirgin oldu" diye konuştu.

Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Körfez, Çevre, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 22:34:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.