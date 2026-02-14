Kocaeli\'de Beton Mikseri Yan Yattı

Kocaeli TEM Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı, sürücü balyozla camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Çayırova ilçesi Şekerpınar TEM Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı. Kazada araçtan dumanlar yükselirken, sürücü kabin içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar cama tekme atarak kırmaya çalıştı. Çabaları sonuç vermeyince sürücü, araçta bulunan balyozla ön camı kırdı ve kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sürücü kazada yara almazken, yaşananlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
