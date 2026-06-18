Kocaeli'de Bıçaklama Davası: Kavga Küfürle Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Bıçaklama Davası: Kavga Küfürle Başladı

Kocaeli\'de Bıçaklama Davası: Kavga Küfürle Başladı
18.06.2026 13:48
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Kocaeli'de, 19 yaşındaki Polat Tanaç'ı bıçaklayarak öldüren Fırat T.'nin davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yaşındaki kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın davasında tanık olarak dinlenen eşi, kavganın maktulün eşiyle edilen küfürler yüzünden başladığını iddia ederek, "Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış. Polat bıçağı çıkarıp üstüme geldi, 'Eşinin canını alacağım' dedi ve evimize doğru girdi" ifadesini kullandı.

Olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Polat Tanaç (19) ve kuzeni Fırat T. (30) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Polat Tanaç hayatını kaybetti, gözaltına alınan Fırat T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu"

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat T., Polat Tanaç'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi G.T., olay günü ailece bir araya geldiklerini ve eşiyle maktul arasında ilk etapta bir sorun yaşanmadığını belirtti. G.T., "Olay günü kardeşimin evine oturmaya gittik. Kadınlar bir yanda erkekler bir yandaydı. Burada erkekler alkol kullandı. Bu esnada eşim ve Polat Tanaç arasında kavga çıkmadı, güzelce oturdular. Buradan kalkıp evimize doğru gittik. Kızlarımı yatırmak üzere eve çıktım. Kısa bir süre sonra kadın sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim ve Polat'ın eşi Ayten tartışıyordu. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış" dedi.

"Eşinin canını alacağım" iddiası

G.T., beyanına şöyle devam etti:

"Bu tartışma esnasında Polat'ın eşi Ayten ve eşim birbirine hakaret edip küfür ettiler. Bunun üzerine Polat ile eşim Fırat tartışıp kavga etti. Kaynım ve komşum gelip tarafları ayırdı. Eşim, 'Ne halin varsa gör' deyip evimize girdi. Polat bıçağı çıkarıp üstüme geldi, 'Eşinin canını alacağım' dedi ve evimize doğru girdi. Hemen kaynım Ertan'a, 'Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek' dedim. Hemen gidip eşimi evden çıkardık. Bıçaklanma olayını görmedim. Eşimin Ayten'i bıçakla kovaladığını da görmedim."

Ertelendi

Söz verilen sanık Fırat T., tanık eşinin beyanlarına katıldığını belirtirken, maktulün eşi ile anne ve babası bu ifadeleri kabul etmediklerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Bıçaklama Davası: Kavga Küfürle Başladı - Son Dakika

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