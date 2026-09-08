Kocaeli'de bir haftada 147 uyuşturucu şüphelisi yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir haftada 147 uyuşturucu şüphelisi yakalandı, 12'si tutuklandı

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Kocaeli'de polis ve jandarmanın bir hafta süren operasyonlarında 140 olayda 147 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 857 gram uyuşturucu ve 111 sentetik ecza ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 140 olayda 147 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda toplam 1 kilo 857 gram uyuşturucu madde ile 111 sentetik ecza ele geçirilirken, 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli genelinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde 117 olayda 124 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 110 kişi ise serbest kaldı.

294 gram uyuşturucu ile 105 sentetik ecza ele geçirildi

Operasyonlarda 94 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 76 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 19 gram sentetik kannabinoid, 12 gram skunk, 6 gram kokain ve 1 gram amfetamin ele geçirildi. Ayrıca 105 sentetik ecza, 17 kenevir bitkisi ve 1 ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 96 bin 935 lira para, 5 fişek ve 1 hassas teraziye de el konuldu.

Jandarmadan operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin aynı tarihlerde gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda ise 23 olayda 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 22 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 kilo 413 gram esrar, 80 gram skunk, 55 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 6 sentetik ecza ile 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Böylece Kocaeli genelinde bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir haftada 147 uyuşturucu şüphelisi yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir haftada 147 uyuşturucu şüphelisi yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika
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