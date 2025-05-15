Kocaeli'de Boşanma Kaosu: Çocukları İçin Karşılıklı İtirazlar - Son Dakika
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Kocaeli'de Boşanma Kaosu: Çocukları İçin Karşılıklı İtirazlar

Kocaeli\'de Boşanma Kaosu: Çocukları İçin Karşılıklı İtirazlar

Boşanma aşamasındaki çift, çocuklarına ulaşmakta zorluk yaşıyor. KADES ihbarıyla tutuklama yaşandı.

15.05.2025 11:53
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Kocaeli'de evli çiftin boşanma aşaması kaosa dönüştü. Eşinin "Çocuklar seni özledi" demesi üzerine eve gittiğini, ardından KADES'e yapılan ihbarla tutuklandığını belirten Niyazi Y., "Artık canıma tak etti. Ben bu para cezalarını ödediğim halde çocuklarımı göremiyorum. En son olayda da 1 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Bu durumlardan mustaribim. Bir an önce davanın bitmesini istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında evlenen Y. çifti, anlaşamayınca boşanma davası açtı. Dava süreci devam ederken çiftin karşılıklı iddiaları dikkat çekti. 5 çocukları bulunan çiftten Niyazi Y., eşinin "Çocuklar seni özledi" demesi üzerine eve gittiğini, çocuklarıyla vakit geçirdiği sırada R.Y.'nin KADES uygulamasına basarak kendisini şikayet ettiğini ve bu nedenle gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

"Çocuklar seni özledi diye çağırıldım, KADES ihbarı ile gözaltına alındım"

Çocukların mahkeme kararı ile anneye verildiğini dile getiren Niyazi Y., "2016 yılından bu yana ilk eşimle birlikteyiz. 5 çocuğum var ve ben çocuklarımı mahkeme kararıyla göremiyorum. Mahkeme kararına riayetten, her ayın 1. ve 3. pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında görüş kararı bulunmasına rağmen çocuklarımı göremiyorum. Bunun yanı sıra, 'Çocukların seni özlüyor' diyerek beni çağırdı ve KADES uygulamasına bastı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındım. Bu durumdan çok mustaribim. Kendisi şuan İstanbul'da ikamet ediyor. Her çocuklarımı görmeye gittiğimde de tutanak tutturuyor, para cezaları yazılıyor. En son olayda da 1 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldım. Bunlardan dolayı rahatsızlığımı dile getirdim, yetkililere başvurdum. Artık canıma tak etti. Yapmadığım suçlar için yaptı denildi" dedi.

"İcra yoluyla görüşe başvurdum, oradan da karar çıkmadı"

Çocuklarını 8 aydır göremediğini söyleyen Niyazi Y., "En son ki görüş günüme gittiğimde de para cezası geldi ve davalık oldum. İcra yoluyla görüşe başvurdum, oradan da karar çıkmadı. Büyüklerimizden ricam şu, bu olaylarda kadın ya da erkek suçlu olabilir ama arada olan çocuklara oluyor. Çocukların iyiliği ve geleceği için orta yolun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Niyazi Y., "Çocuklarım kucağımdayken gözaltına alınmıştım. Çocuğumun gözü önünde bana kelepçe takıldı. Bilinç altına yerleşti ve artık en ufak bir polis ve jandarma gördüğünde korkuyor" şeklinde konuştu.

"Artık canıma tak etti"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi (ADM) aracılığıyla çocuklarını görmeye gittiğini anlatan Niyazi Y., "ADM aracılığıyla görüşe gittiğimde 12.00 ile 15.00 arası çocuklarımı alıyorum. Teslimini yapıyorum ve sıkıntı olmuyor, problem yaşamıyoruz. Çünkü ADM personellerinin bulunduğu yerde polisler de olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Sonrasında sıkıntılar başlıyor. Mesela bir gün İstanbul'dan Kocaeli'ye döndüm. Beni polis aradı. 'Hakkınızda şikayet var' dedi. İfade verdim, bana hapis ve para cezaları gelmeye başladı. Artık canıma da tak etti. Ben bu paraları ödediğim halde çocuklarımı göremiyorum. En son olayda da 1 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Bu durumlardan mustaribim. Bir an önce davanın bitmesini istiyorum. Mahkeme kararı olmasına rağmen çocukları apar topar İstanbul'a götürdü. Bu süre zarfında benim babalık görevini yerine getiremediğim ortaya çıktı. Ben bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum ama bana engel koyuyor" ifadelerini kullandı.

Servis şoförü olarak çalıştığını söyleyen Niyazi Y., "Durumum iyi. Evimi gösterebilirim, oturabilir pozisyonda. Çocukların odası var. Her şeyimiz var. Benim bir suçum yok, çocuklarımı göremiyorum" dedi.

"Görüş gününe korkarak gidiyorum"

Niyazi Y., bu sıkıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) yazdığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşı tarafın yazışmalarını sunarak, kendisini de dava ettim. İlk olarak CİMER'e yazdım. Ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından da çağrıldım. Orada da ifademi verdim. Suç işlendiği bariz açık ama buna rağmen hala karar çıkmadı. Çocuklarımın akıbeti belli değil. Ben görüş gününe korkarak gidiyorum. Şuanda 8 aydır çocuklarımı göremiyorum. Bunun sonucunda da büyüklerimden yardım istiyorum"

R.Y.: "Şiddete uğradım"

Eşi Niyazi Y.'nin iddialarına cevap veren R.Y. ise ailesinin evliliğine hiçbir zaman müdahale etmediğini ifade ederek, "Hiçbir şeklide müdahale olmadı. Ben kendisi tarafından şiddete uğradım ve kendisinden şikayetçi bile olmadım. Kendisi 2 saat sonra gelerek beni aldı. Eğer ailem müdahale etmiş olsaydı beni bırakmazlardı" dedi.

Ayrıca R.Y., eşini aldatmadığını da söyleyerek, "Sözde ben onu aldatmışım. Bununla ilgili WhatsApp'ta durum paylaşımı yaptı: 'Keşke boşansaydık da öyle görüşseydin astsubayla' şeklinde. Bu sebeple şikayetçi oldum, kendisine ceza verildi. Boşanma aşamasına girdikten sonra uzaklaştırma kararı aldım. Bana hala iftirada bulunuyor; güya biriyle yaşıyormuşum gibi. Ben ne evlilik sürecimde ne de şimdi ona hiç ihanet etmedim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Boşanma Kaosu: Çocukları İçin Karşılıklı İtirazlar - Son Dakika

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