Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı: 2 mahkum hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ - Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 2 mahkum hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı. Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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