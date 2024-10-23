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Kocaeli'de Çocuk Cinayeti: Baba Cezai Ehliyeti Tam

Kocaeli\'de Çocuk Cinayeti: Baba Cezai Ehliyeti Tam

Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldüren babanın cezai ehliyeti tam belirlendi. Duruşma devam ediyor.

23.10.2024 13:17
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Kocaeli'de 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan babanın Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporla cezai ehliyeti tam olduğu belirlendi.

Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R'nin (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai ehliyeti tam olduğu belirlendi

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken, sanık Murat R., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkemede Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen rapor okundu. Raporda, sanığın cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi. Katılan vekilleri, cezai ehliyeti tam olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Psikologlar yaşadığım olayı unuttuğumu söylüyor"

Olayı hatırlamadığını dile getiren sanık Murat R., "Adli tıpta psikologlar, benim olay anına ilişkin bazı şeyleri hatırlamadığımı söyledi. Hala ilaçlarla tedavi görüyorum. Buradaki psikologlar ilaçları ömür boyu kullanmamı, yoksa eski halime döneceğimi söyledi. Eve 3 defa girip çıkmışım ama hatırlamıyorum. Olaya ilişkin tedavi görmekte ve ilaç kullanmaktayım" diye konuştu.

4. İhtisas Kurulu'ndan rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan, sanığın cezai ehliyetine yönelik talep edilen raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı

Sanık ilk duruşmada olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanık çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Çocuk Cinayeti: Baba Cezai Ehliyeti Tam - Son Dakika

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