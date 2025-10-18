Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

Haberin Videosunu İzleyin
18.10.2025 19:13  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!
Haber Videosu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan 42 yaşındaki Şengül B., evden kaçarken yere yığıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli eşi polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, evden kaçıp sokağa çıktığı sırada yere yığıldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Kocaeli'de edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi'nde ikamet eden S.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle dini nikahlı eşi Şengül B. (42) ile tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın, can havliyle evden çıkıp caddeye inmeye çalışırken bir anda yere yığıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şengül B., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Körfez, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Trump, Zelenski’nin “tomahawk“ talebini geri çevirdi: Bize lazım Trump, Zelenski'nin "tomahawk" talebini geri çevirdi: Bize lazım
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu Yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu
Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

19:06
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:59
Her şey 2 dakika içerisinde oldu Beşiktaş’a Dolmabahçe’de şok
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok
18:43
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu’ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
18:13
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
17:55
Vedat Muriqi, Sevilla’yı yıktı
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı
17:36
Tarih verildi Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
16:04
İsrail’de Mehmetçik korkusu “Kabus“ manşetleri atmaya başladılar
İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 20:20:57. #7.12#
SON DAKİKA: Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.