Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.B.K. tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.B.K. tüm iddiaları yalanladı

Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.B.K., şiddet uygulamadığını ve kulaktan dolma sözlerle darp edildiğini söyledi. B.B.K. ve eşinin ifadeleri birbirini tutmazken, darp edilen kişinin yakınları da şüphelilerin iş yerini bastı.

06.06.2024 18:01
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Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.B.K. ilk kez konuşarak tüm iddiaları yalanladı. Eşine şiddet uygulamadığını, kulaktan dolma sözlerle öldüresiye 40 dakika boyunca darp edildiğini söyleyen B.B.K. şahıslardan şikayetçi oldu. B.B.K'nin eşi de şiddet görmediğini, sadece aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.R.K., eşi B.B.K.'dan iddiaya göre şiddet görünce boşanma davası açtı. Kadının şiddet gördüğünü duyan F.Ç., O.A., B.A. ve E.Y. isimli kişiler, B.B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darp edilen şahsın yakınları iş yeri bastı, sopalar havada uçuştu

Olayın ardından darp edilen B.B.K'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında gerçekleşen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

"Öldüresiye dövdüler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor"

19 yaşında olduğunu söyleyen B.B.K., "Sosyal medyadan darp edilme vidolarım paylaşıldı. Bugün de 'Eşine şiddet uyguladı diye darp edildi' haberleri yayınlandı. Video olayla alakasız şekilde farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Videonun eşimi darp ettiği iddiasıyla alakası yoktur. Bu şüpheliler mahalleden tanıdığım kişilerdir. Böyle bir şey yapacakları aklımın ucundan geçmezdi. Beni konuşmaya çağırdılar, hiçbir şeyden haberim yoktu. Konuşurken bana vurdular. Yere yığıldığımda üstüme saldırdılar. 3 kişi bana saldırdı, bir kişi de video saldırdı. 40 dakika boyunca beni darp ettiler. Güya ben eşimi dövdüğüm için beni darp etmişler. Ancak öyle bir şey söz konusu değil, eşimi darp etmedim. Beni darp eden kişiler mahallede selam verdiğim insanlardı. Şiddet olayını kulaktan dolma bilgilerle öğrenmişler. Öldüresiye dövdüler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şahısların hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

"Ben sadece olayın nasıl gerçekleştiğini söyledim"

Eşinin kendisini dövmediğini söyleyen R.R.K. (20), "Eşimle tartışırken kargaşa halinde video çekmiştim. Eşim bana şiddet uygulamadı. Eşime karşı şikayetim yok. Ben sadece olayın nasıl gerçekleştiğini söyledim. Kimseye dövün veya videosunu çekin demedim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.B.K. tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.B.K. tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika
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