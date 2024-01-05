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Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından Dağaşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve Darıca Fatih Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balçık köyü Darıca mezarlığına defnedildi.

Kocaeli\'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
05.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Dağaşan'ın annesi ağıt yakarken, 2 oğlu ve babası ise taziyeleri kabul etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şefik A., kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Şefik A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Şefik A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Şefik A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şefik A., gece polis ekiplerine teslim oldu. Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan'ın eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Tülay Dağaşan toprağa verildi

Tülay Dağaşan'ın yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Cenaze ikindi namazını müteakiben Darıca Fatih Orta Camiinde kılındı. Cenaze namazına ilçe belediye başkanları, il ve ilçe siyasi parti başkanları, gazeteciler, akrabaları ile sevenleri katıldı. Dağaşan'ın annesi gözayaşları içinde ağıt yakarken, 2 oğlu ve babası ise taziyeleri kabul etti. Dağaşan'ın kılınan cenaze namazı sonrası naaşı Balçık köyü Darıca mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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