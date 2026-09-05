Kocaeli'de fırının alt bölümünde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de fırının alt bölümünde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de fırının alt bölümünde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fırının alt bölümünde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 65 bin lira ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 5'i hakkında ise işlem yapılarak bırakıldı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir fırının alt bölmesinde uyuşturucu madde ve 65 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya da el konuldu. Uyuşturucu madde ile para, fırının alt bölümünde ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D. ve E.Ç. tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Hamster Coin, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fırının alt bölümünde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de fırının alt bölümünde uyuşturucu ve 65 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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