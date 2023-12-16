 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de Gençlerin Kumbara Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Gençlerin Kumbara Hırsızlığı

Kocaeli'de alışveriş bahanesiyle 2 fırın ve bir markete giren gençler, SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı. Aynı yöntemle kumbaraları çalan gençler, 'Bu kadar da vicdansız olunmaz' dedirtti. Hırsızlar güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

Kocaeli\'de Gençlerin Kumbara Hırsızlığı
16.12.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:44
Abone Ol

Kocaeli'de alışveriş yapmak bahanesiyle 2 fırın ve bir markete giren gençler, SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı. Aynı yöntemle kumbaraları çalan gençler, "Bu kadar da vicdansız olunmaz" dedirtti.

Kocaeli'de "Bu kadar da vicdansız olunmaz" dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Ekmek alma bahanesiyle fırına giren 2 genç, önce tezgahtarı oyaladı. Bir genç kadın tezgahtarı oyalarken, diğeri de gözünü SMA hastası Mehmet Aslan için konulan kumbaraya dikti. Önce ekmek isteyen gençler, daha sonra hamur istediğini söyledi. Kadın arka tarafa geçerek hamur aldığı esnada, gençlerden biri kumbarayı alarak hızlıca fırından çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi fırında durmaya devam eden diğer genç ise malzemeler hazır olunca parasının yetmeyeceğini söyleyerek ekmek ve hamuru almaktan vazgeçtiğini söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, güvelik kamerasını izleyince durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını izleyerek kimliklerini tespit eden polis ekipleri, hırsızları aynı gün yakaladı. Aynı yöntemle ikişer gün arayla 2 fırın ve marketten kumbara çalan toplam 3 gencin hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Fırınlardaki hırsızlık olayına 2 kişi karışırken, marketteki hırsızlığa ise 3 kişi karıştı.

"SMA hastası çocuğun kumbarasının çalınması bizi derinden üzdü"

Olayı anlatan fırın sahibi Yunus Doğanay, "2 gün önce 2 genç SMA hastası Mehmet Aslan yavrumuz için koyduğumuz kumbarayı tezgahtarı oyalayarak aldı. Durumu fark ederek şikayetçi olduk. Aynı gün polisler şahısları yakaladı. Bu tür olayları yaşıyorduk ancak SMA hastası çocuğun kumbarasının çalınması bizi derinden üzdü. Umarım böyle şeyler bir daha başımıza gelmez. Olaydan 2 gün önce kumbara yenilenmişti. Miktar 200 TL'de olsa bin TL'de olsa bu durum bizi üzdü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Aslan, Kocaeli, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Gençlerin Kumbara Hırsızlığı - Son Dakika


16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05
İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Son Dakika
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 17:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Gençlerin Kumbara Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement