Kocaeli\'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan bir gümrük mağazasında hırsızlık olayı kameraya yansıdı.
Elinde bir poşetle içeri giren şüpheli önce etrafı kolaçan etti. Ardından şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıyı raftan alıp poşetine koydu. Şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi mağaza çalışanına bir ürün sordu. "Yok" cevabını alan şüpheli mağazayı terk etti.
Yaşanan hırsızlık anları mağazadaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları "pes" dedirtti.
