Kocaeli'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kocaeli'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli\'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı
04.09.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli\'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı
Haber Videosu

İzmit'te bir şahıs, mağazadan ayakkabı çalarak rahatça ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan bir gümrük mağazasında hırsızlık olayı kameraya yansıdı.

BAKTI, BEĞENDİ, POŞETİNE ATTI

Elinde bir poşetle içeri giren şüpheli önce etrafı kolaçan etti. Ardından şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıyı raftan alıp poşetine koydu. Şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi mağaza çalışanına bir ürün sordu. "Yok" cevabını alan şüpheli mağazayı terk etti.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan hırsızlık anları mağazadaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları "pes" dedirtti.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Ekonomi, kocaeli, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Çin’den gövde gösterisi Zafer Günü’nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı Çin'den gövde gösterisi! Zafer Günü'nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı’yla ilgili iddiaları güçlendirdi Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

13:58
39 süt firmasına soruşturma Listede 5 dev marka yer aldı
39 süt firmasına soruşturma! Listede 5 dev marka yer aldı
13:23
Resmi açıklamanın eli kulağında İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
12:43
Anıtkabir’de generallerin üstü mü arandı MSB’den iddialara yanıt
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt
12:35
CHP’nin kurultay davası Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin dosyayı istedi
CHP'nin kurultay davası! Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
11:54
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 14:35:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Hırsız Ayakkabıyı Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.