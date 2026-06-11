Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 400 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 400 Bin Lira Çalındı

Kocaeli\'de Hırsızlık Operasyonu: 400 Bin Lira Çalındı
11.06.2026 22:14
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 3 evden 400 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de 3 ayrı evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, TEM Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kocaeli'de 7 Nisan ile 23 Mayıs tarihleri arasında Çayırova ve Gebze ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit paranın çalındığı olayların şüphelilerinin S.M. ve Y.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu şüphelilerin kullandığı aracın TEM Otoyolu üzerinde Kocaeli sınırlarında olduğu belirlendi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.M.'nin ayrıca 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 400 Bin Lira Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Murat Keten Muhammet Murat Keten:
    çok ilginç ha bu haber çünkü biz hep erkekleri böyle olaylarla suçlarız ama kadın hırsız da vardır tabi ki aralarında da olabilir mesela bu tür operasyonlarda bazen cinsiyetler eşit şekilde sorumluyken medya hep erkekleri ön plana çıkartıyo bu adalet değil 0 0 Yanıtla
  • Övgü Anıl Özgün Övgü Anıl Özgün:
    herkes polis polis diye ağlamakta ama bu adam zaten arananı da yakalamışlar birkaç ay sonra 0 0 Yanıtla
  • Selami Basmaz Selami Basmaz:
    şimdi 400 bin lira çalmış 2 kişi yakalanmış güzel de bunların arkasında kim var onu bilmek lazım yani adamlar bu kadar rahat dolaşıyo mu hiç kimse görmüyo mu ülkede ne olup bitiyo 0 0 Yanıtla
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