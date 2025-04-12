Kocaeli\'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri ve kurumda 41 bin 600 TL çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 4-5 Nisan tarihlerinde İzmit ilçesinde bulunan işyeri ve kurumda 41 bin 600 TL para çalındı. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren H.K. isimli şahıs tespit edildi. Polis ekiplerince H.K., 10 Nisan tarihinde yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ