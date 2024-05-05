Kocaeli'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın: 15 Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın: 15 Araç Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli\'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın: 15 Araç Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sonucunda 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs ve yarım otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülürken, geriye sadece araçların iskeletleri kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 01:48
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Kocaeli'de Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı.

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın: 15 Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın: 15 Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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