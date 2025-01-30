Kocaeli'de Jandarma Aracıyla Kaza: 1 Yaralı

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Jandarma trafik otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada jandarma trafik otosu, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar Ö. yönetimindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç ile 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik ekip aracı çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan jandarma personeline ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.