Kocaeli'de kaza: Araç uçurumda asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaza: Araç uçurumda asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli\'de kaza: Araç uçurumda asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, uçurumda asılı kaldı. Sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

09.08.2024 00:05
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan hafif ticari araç, uçurumda asılı kaldı. Araçtan çıkmaya çalışan sürücü, 30 metre yüseklikten düşerek ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 58 ZA 222 plakalı hafif ticari araç, göletin alt kısmında seyir halindeyken karanlık olan yolda kontrolden çıkarak 30 metrelik uçurumda asılı kaldı. Sürücü A.A., araçtan çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de kaza: Araç uçurumda asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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