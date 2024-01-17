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Kocaeli'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
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Kocaeli'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kazaya Yol Açtı

Kocaeli'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu otomobil kontrolden çıkarak önce köpeğe ardından bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maalesef, kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti.

Kocaeli\'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kazaya Yol Açtı
17.01.2024 - 10:36,
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Kocaeli'de sürücüsünün köpeğe çarpmak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıktı. Önce köpeğe sonra bariyere çarpan otomobildeki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 PR 569 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü Ahmet O. aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce köpeğe ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobildeki 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kaza sebebiyle köpek telef oldu.

Kaza anını anlatan sürücü Ahmet O, "Sol şeritteydim arkamdan sağ şeritten bir araba geliyordu. Kornaya bastı bende yaya geçitlinden bir kişi geçiyor sandım. Biraz sola biraz sağa kırdım meğerse köpekmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kazayı yaşadım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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