Kocaeli\'de Kundaklama Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin ateşe verilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mart tarihinde İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kundaklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundaklanma olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.D. ve G.C.Ç. isimli 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin izini süren ekipler, 23 Mart günü İstanbul'un Pendik ilçesinde saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. Kundaklama olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ