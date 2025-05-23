Kuyuda hareketsiz bulunan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuda baygın halde bulunan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Kuyuda 3 Kişi Baygın Bulundu - Son Dakika
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