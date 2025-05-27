Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Araca çarpan motosiklet takla böyle attı: Çocuk yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet takla attı. Motosiklet sürücüsü yara almazken, arkasında bulunan çocuk ise yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan hafif ticari araç, sürücüsü hakimiyetinde yola çıktı. O esnada seyir halinde olan motosikletli, hafif ticari aracın arkasına çarptı. Motosiklet takla atarken, sürücü ve arkasında bulunan oğlu yere düştü. Çocuk yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.