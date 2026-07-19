Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletin hemen arkasında seyreden trafik polisinin yaralı sürücünün yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 552. Sokak'ta gece saatlerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya motosikletin hemen arkasında seyir halinde olan polis ekipleri müdahale etti. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar, motosiklet sürücüsünün yola düşmesi ve hemen arkadan gelen polis ekibinin araçtan inerek yaralının yanına gittiği anlar yer alıyor. - KOCAELİ