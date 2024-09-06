Kocaeli\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı\'nın yeğeni çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikleti ile kaza yapan Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 MBM 142 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savruldu. Kazada motosiklette bulunan Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı. İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.V.'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Taşkan'ın Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Doğanay Taşkan'ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından acılı ailesi tarafından teslim alındı. Taşkan'ın cenazesinin öğle namazını müteakiben Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ