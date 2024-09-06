Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı

Kocaeli\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı\'nın yeğeni çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni Doğanay Taşkan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

06.09.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikleti ile kaza yapan Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 MBM 142 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savruldu. Kazada motosiklette bulunan Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı. İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.V.'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Taşkan'ın Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Doğanay Taşkan'ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından acılı ailesi tarafından teslim alındı. Taşkan'ın cenazesinin öğle namazını müteakiben Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kişi Azdavay Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı - Son Dakika
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