Kocaeli\'de Okula Ateş Açıldı, 1 Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti.

TABANCA, ŞARJÖR, FİŞEK...

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

350 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Sürücü E.Ö.’nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.