Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sürücü E.Ö.’nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de Okula Ateş Açıldı, 1 Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?