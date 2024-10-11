Kocaeli'de Ölü Sokak Hayvanlarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ölü Sokak Hayvanlarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli\'de Ölü Sokak Hayvanlarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'de bir rehabilitasyon merkezinde ölü sokak hayvanları tespit edildi. Belediye açıklamasında, ölen hayvanların nedenleri açıklandı ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

11.10.2024 17:40  Güncelleme: 17:47
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Kocaeli'de bir rehabilitasyon merkezindeki ölü sokak hayvanlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu hayvanların ekiplerce cansız olarak toplanan, trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren ve sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan hayvanlar olduğu, bu konudaki tutanakların ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

Gebze'de bulunan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde ölü 30 köpek ve 14 kedi bulundu. Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezindeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu süreç içerisinde bilgilendirilecektir" denildi.

"Konuya ilişkin ivedilikle harekete geçilmiştir"

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri; Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" ifadeleri kullanıldı.

"İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır"

Açıklamada, can kayıplarının tutanaklarının ilgili birimlere teslim edildiği belirtilerek, "Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvan severlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır" açıklaması yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Ölü Sokak Hayvanlarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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