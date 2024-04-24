Kocaeli'de Oto Yıkamacıda Cinayet: Sanık, Maktul Tarafından Darp Edildiğini İddia Etti - Son Dakika
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Kocaeli'de Oto Yıkamacıda Cinayet: Sanık, Maktul Tarafından Darp Edildiğini İddia Etti

Kocaeli\'de Oto Yıkamacıda Cinayet: Sanık, Maktul Tarafından Darp Edildiğini İddia Etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir oto yıkamacıda iş yeri sahibini öldüren sanık, maktul tarafından darp edildiğini ve kendini korumak amacıyla hareket ettiğini söyledi. Olayla ilgili dava açıldı ve duruşma başladı.

24.04.2024 15:51  Güncelleme: 16:02
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda iş yeri sahibini kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık; maktul tarafından beysbol sopası ile darp edildiğini, bıçaklandığını, kafasına silah dayanınca kendini kurtarmak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Olay, 7 Haziran 2023 tarihinde gece saatlerinde Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Abdurrahim Bozboğa (39), Muhammed Alperen U. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada Muhammed Alperen U., Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Muhammed Alperen U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Muhammed Alperen U. hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Uğur S. ile Sedat Y., hakkında ise Muhammed Alperen U'ya yönelik işlediği "Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçundan dava açıldı.

"Maktul beyzbol sopası ile beni darp etti, kolum kırdı ve bacağımı bıçakladı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Uğur S., Sedat Y. ve taraf avukatları bulunurken, müşteki sanık sıfatında bulunan Muhammed Alperen U. ise SEGBİS ile davaya katıldı. Olaya ilişkin dinlenen Muhammed Alperen U., "Eğlence mekanı işletiyorum. Olaydan 2 gün önce Abdurrahim iş yerimde müşterimi dövmüş. Olay günü huzursuzluk çıkardığı için mekana gelerek benden özür diledi. Ben de özrünü kabul ettim ve gün boyu beraber oturduk. Yanında Uğur ve Sedat da vardı. Ben iş yerinden çıkınca Abdurrahim iş yeri müdürüm olan Yunus İ'ye yumruk atmış. Olayı bana haber verdiler, iş yerine geldiğimde Abdurrahim ve sanıklar olay yerinde değildi. Abdurrahim, Uğur'un telefonundan beni arayarak Yunus'un kendisinden şikayetçi olmaması için ikna etmemi istedi. Bir süre sonra Uğur'da beni arayarak Abdurrahim'in benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de Uğur'a güvendiğim için Abdurrahim'in oto yıkama dükkanına gittim. Abdurrahim beni koltuğa oturttu. Daha sonra beysbol sopası ile beni darp etti, kolum kırdı, bacağımı bıçakladı ve kulağımın dibinden 2 el ateş etti. Bu sırada Sedat havluyla ağzımı kapatıyor, Uğur da elimi ayağımı tutmaya çalışıyordu. Daha sonra Abdurrahim silahı yastıkla birlikte kafama dayadı. Yapmasın diye yalvardım, korkuyla masanın üstünde bulunan bıçağı bir kez salladım ve kaçtım. Öldürmek veya yaralamak amaçlı hareket etmedim. Abdurrahim'in öldüğünü bilmiyordum, öğrenince teslim oldum. Olay sebebiyle dükkanımı da yakmışlar. Daha önceye dayalı sanıklar ve maktulle herhangi bir husumetim yoktu" diye konuştu.

"Abdurrahim alkolün etkiyle Alperen'e beyzbol sopasıyla birkaç kez vurdu"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık Uğur S.,"Abdurrahim ile Alperen'in mekanına giderek bir şeyler içtik. Normalde Abdurrahim alkol için biri değil ama o gün içti. Daha sonra ben eve gittim. Öğrendiğim kadarıyla Abdurrahim'in kardeşi, Alperen'in iş yerinde müşteriyi dövmüş. Abdurrahim, Alperen'den özür dilemek için mekana gidiyor. Bir gün sonra da eğlence mekanında çalışan kadınla Abdurrahim birlikte otururken Yunus bu duruma sinirleniyor. Yunus ile Abdurrahim arasında bu sebeple kavga çıkıyor. Abdurrahim bana, Yunus'un kendisine bıçak çektiği için yumruk attığını söyledi. Yunus'un kendisini şikayet ettiğini, şikayeti geri aldırmak istediğini ifade etti. Alperen'i olay yerine çağırdı ve alkolün etkisiyle beysbol sopası ile birkaç kez vurdu. Ancak bacağına bıçak soktuğunu görmedim. Alperen'e yönelik herhangi eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Abdurrahim 2 el ateş etti ama Alperen'i hedef almadı" şeklinde konuştu.

"Abdurrahim'in kalbinden kaç fışkırdığını gördüm"

Tutuksuz sanık Sedat Y. ise "Abdurrahim'in Alperen'e beyzbol sopasıyla vurduğunu hatırlamıyorum. Maktul, Alperen'e ateş etmedi, aksine bize doğru ateş etti. Alperen cebinden bıçak çıkardığını ve Abdurrahim'in kalbinden kaç fışkırdığını gördüm. Uğur ile olaya müdahil olmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim bir saat boyunca darba maruz kalıyor"

Olayın meşru müdafaa olduğunu söyleyen Muhammed Alperen U'nun avukatı Mehmet Kamil Şirin, "Alperen, babasının ölümünden sonra eğlence mekanını mecburen işletmeye başlıyor. Maktul ve arkadaşları mekanın sahibi gibi davranıyor. Maktul, A. adlı çalışan kadını masaya oturtunca Yunus ile aralarında tartışma olmuş. Maktul'de Yunus'a yumruk atmış. Olay bu sebeple başlıyor. Uğur, Alperen'i olay yerine çağırınca müvekkilimde gidiyor. Müvekkilim bir saat boyunca darba maruz kalıyor. Netice olarak kolu kırılıyor, 3 kez bacağından bıçaklanıyor. Alperen şahıslardan kurtulabilmek için can havliyle hareket yapıyor ve olay yaşanıyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Oto Yıkamacıda Cinayet: Sanık, Maktul Tarafından Darp Edildiğini İddia Etti - Son Dakika

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