Kocaeli'de Otomobil Dakikalarca Geri Gitti - Son Dakika
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Kocaeli'de Otomobil Dakikalarca Geri Gitti

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Kartepe'de bir otomobil, trafiği tehlikeye atarak dakikalarca geri geri gitti. Görüntüler şaşırttı.

19.11.2024 15:11
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Otomobil dakikalarca geri geri gitti, trafiği tehlikeye atan araç böyle görüntülendi

"Hem şaşırdım hem de güldüm"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil dakikalarca geri geri ilerledi. Bu garip anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Köseköy Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dakikalarca geri geri ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

"Hem şaşırdım hem de güldüm"

Oto tamirci Levent Aykut Yılmaz, görüntüyü sosyal medyada gördüğünü söyleyerek, "Hem şaşırdım hem de güldüm açıkçası. Neşeli Günler filmindeki gibi, komik bir görüntü. Belki de kilometre fazla yapmasın diye geri geri ilerlemiş olabilir. İşin şakası bu tabii" dedi.

Otomobilde çeşitli arızalar olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Şanzıman da arıza olabilir. Bir veya ikinci viteste sıkıntı çıkmış ve sanayiye kadar bu şekilde gitmiş olabilir. ya da debriyajda bir problem olmuştur. Arkadaşa da geçmiş olsun diyoruz. İnşallah ciddi bir sorun yoktur" diye konuştu.

Kocaeli\'de Otomobil Dakikalarca Geri Gitti
Kaynak: İHA

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