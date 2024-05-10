Kocaeli'de otomobil kazasında hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobil kazasında hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de defnedildi

Kocaeli\'de otomobil kazasında hayatını kaybeden öğretmen Kayseri\'de defnedildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Kazada otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, önce yolda yürüyen Gündoğdu'ya çarptı, ardından beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Gündoğdu, metrelerce savrulduktan sonra hayatını kaybetti. Cenaze namazına Gündoğdu'nun yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

10.05.2024 14:33
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulduktan sonra yere çakılarak hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen Orhan Gündoğdu'ya (51), sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, talihsiz adam metrelerce savrulup yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaya Orhan Gündoğdu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Memleketi Kayseri'de toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Gündoğdu'nun yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de otomobil kazasında hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de defnedildi - Son Dakika

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