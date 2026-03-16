Kocaeli\'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı

16.03.2026 14:43
D-100 karayolunda fren arızası sonrası şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde sürücüsünün fren arızasını kontrol etmek için sağa çektiği otomobil, el freninin boşalması sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti Eşme çıkışı mevkisinde seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 41 KS 611 plakalı Mazda marka otomobilin frenlerinde arıza meydana geldi. Durumu fark eden sürücü İ.B., aracını sağa çekerek kontrol etmek için dışarı çıktı. Sürücünün aracı kontrol ettiği esnada el freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlayan otomobil, yaklaşık 40 metre aşağıya uçtu. Otomobilin içinde bulunan yolcular E.B. ve R.B.'nin şarampole yuvarlandığını görenler olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.B. ve R.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

