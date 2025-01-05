Kocaeli'de Otopark Kavgasında 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Otopark Kavgasında 1 Tutuklama

Kocaeli'de park yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ölü, 1 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

05.01.2025 21:16
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Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü otopark kavgasında: 1 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin park edilmesi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. ve Muhammet Ö. isimli kardeşler, 34 DGS 990 plakalı otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada komşuları, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı. Taraflar arasında park sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine komşu H.A, evden aldığı tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Muhammed Ö. yaralanarak kanlar içinde yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Olayı gerçekleştiren komşu H.A. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Emre Ö'nün hayatını kaybetti öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya dahil olduğu tespit edilen Muhammet Ö. ve M.A da ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A, Muhammet Ö. ve M.A, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şahıslardan Muhammet Ö. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Otopark Kavgasında 1 Tutuklama - Son Dakika

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