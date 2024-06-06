Kocaeli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yolcu Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için aniden fren yaparken, 2 yolcu başını cama çarptı. Otobüsün camı çarpmanın şiddetiyle kırılırken, 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

06.06.2024 22:14
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü önüne aniden çıkan araca çarpmamak için aniden fren yaparken, 2 yolcu başını cama çarptı. Otobüsün camı çarpmanın şiddetiyle kırılırken, 2 yolcu yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 7024 plakalı özel halk otobüsü ile seyir halinde olan sürücü K.K., duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ederken önüne aniden çıkan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani fren sebebiyle A.Ş. ile Ş.Ç. isimli 2 yolcu kafalarını şoförün bulunduğu cama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cam kırılırken 2 kadın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yolcu Yaralandı - Son Dakika

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